Москва, 30 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Новая волна коронавируса может подорвать восстановление мировой экономики. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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"Экономика постепенно восстанавливается. Но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса, из-за чего правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям», — заявил Путин.