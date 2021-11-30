Москва, 30 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Североатлантический альянс целенаправленно «испытывает на прочность» Россию, направляя военный флот и авиацию к границам страны. Об этом 30 ноября заявили в МИД РФ.

Nikita Dezhurny МИД России

«НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Чёрного моря, которую искусственно нагнетают страны НАТО.

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