Москва, , 18:48 — REGNUM Россия обеспокоена ситуацией вокруг Чёрного моря, которую искусственно нагнетают страны НАТО, заявил 29 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он рассказал на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

"Да, действительно нас тревожит ситуация в Черноморском регионе. Она искусственно нагнетается», — отметил Грушко.

«Мы видим все больше попыток обеспечить присутствие не прибрежных государств в акватории Черного моря. Турецкие партнеры четко придерживаются режима конвенции Монтрё. Россия исходит из того, что этот режим будет сохраняться. Его любое ослабление будет серьезно подрывать не только региональную безопасность и стабильность, но и ставить под угрозу саму европейскую безопасность», — пояснил замглавы МИД России.

Он напомнил, что теперь в НАТО входят ещё два причерноморских государства — Болгария и Румыния.

При этом Александр Грушко подчеркнул, что отвечать на эти угрозы Россия будет по формуле «Союзники России — её армия и флот», сформулированной еще императором Александром III.

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