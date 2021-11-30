Москва, 30 ноября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с, сообщил 30 ноября мэр столицы Сергей Собянин на личной странице «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Глава столицы рассказал, что прогноз погоды становится тревожнее, и помимо осадков и гололёда усиливается штормовой ветер.

«По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 м/с. Это очень много и представляет реальную опасность для жизни. Берегите себя», — заявил мэр.

Он добавил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности.