Канберра, 30 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Австралии Пол Келли не считает, что сейчас актуально сокращать временной интервал между принятием второго и третьего компонентов вакцины от COVID-19. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 30 ноября, передает телеканал Nine News.

Вакцина

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Один из журналистов спросил Келли, последует ли Австралия примеру Великобритании и сократит временной гэп.

«Необходимо иметь в виду, что сейчас в северном полушарии наступила зима, поэтому использование бустерных доз зимой имеет большой смысл. У нас до зимы осталось больше шести месяцев», — ответ Келли.

В то же время он подчеркнул, что решение о сокращении времени между второй и третьей прививками не исключено. Однако сейчас оно не актуально.