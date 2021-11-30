Канберра, 30 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Группы противников вакцинации агрессивно нацелены на коренных жителей Австралии, чтобы отпугнуть людей от вакцинации от COVID-19. В настоящее время антиваксеры ведут активную кампанию в интернете. Об этом, как передает телеканал Nine News, сообщил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, выступая на пресс-конференции 30 ноября.

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Комментируя угрозу, которую новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет для австралийских аборигенов, министр заявил, что в последние недели среди данной группы населения произошел «сильный всплеск» вакцинации. Однако антиваксеры вели упорную «информационную войну», которой противодействовало правительство.

«Были некоторые … довольно злонамеренные сообщения со стороны некоторых групп противников вакцин в адрес представителей числа коренных народов, и мы долго боролись с этим, но мы начинаем побеждать в этой борьбе», — заявил Хант.