Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В связи со снижением количества госпитализаций пациентов с COVID-19 павильон №7 временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» на Васильевском острове Санкт-Петербурга сворачивает работу и будет законсервирован. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Иван Петров ИА REGNUM Временный госпиталь в Ленэкспо

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Как отметили в ведомстве, 1 декабря в седьмом павильоне пройдет заключительная дезинфекция.

«Всего за время пандемии силами персонала Госпиталя для ветеранов войн в седьмом павильоне пролечено 6356 пациентов, в том числе во время «четвертой волны» — 603 человека», — отметили в ведомстве.

В «Ленэкспо» продолжает работать с коронавирусом пятый корпус. Сегодня в нем проходят лечение 120 человек, из них девять находятся в реанимации. На сегодняшнее утро в Петербурге свободны более 2,2 тыс. коек для лечения коронавирусных больных.