Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зафиксировано еще 35 смертельных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 8429 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 777 граждан. К аппаратам ИВЛ подключены 364 человека. Состояние 5845 свердловчан медики оценивают как среднетяжелое.

За сутки из клиник выписали 485 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 156 824 гражданина.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, на Среднем Урале число заразившихся коронавирусом превысило 179 тысяч.