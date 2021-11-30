Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки подтверждено еще 705 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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У жителей Екатеринбурга зафиксировали 170 случаев. Новые заразившиеся выявлены и в других муниципалитетах региона.

Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на 9. Днем ранее было выявлено 714 случаев.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 179 269 человек. Оправились от болезни 156 824 свердловчанина. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 8429 граждан.