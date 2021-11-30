Москва, 30 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил оценить действия главреда националистического издания «Цензора.нет» Юрия Бутусова, в День памяти жертв голодомора стрелявшего из гаубицы по Донбассу.

Цитата из видео «Журналист» Бутусов отстрелялся по Донбассу

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"Председатель Следственного комитета РФ поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и дать правовую оценку действиям стрелявшего с точки зрения действующего законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. При наличии оснований будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений. Несмотря на это, украинский журналист Юрий Бутусов не являющийся действующим военнослужащим ВСУ, производит выстрел из 152 мм (!) гаубицы Д-20 по позициям ополченцев, о чем сам и заявляет.

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Эти действия попадают под статьи УК Украины «Нарушение правил обращения с оружием» и даже «планирование агрессивной войны».

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