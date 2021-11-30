Москва, 30 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что угроз процессу сертификации «Северного потока — 2» не будет.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения процесса сертификации у «Северного потока — 2» не было. Не стояли чтобы никакие угрозы. Потому что сертификация и запуск этого проекта в интересах всех европейских потребителей», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.

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