Берлин, , 15:12 — REGNUM Власти Германии отвергают санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2», заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

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«Я могу вам сказать, что на этот счет руководители [соответствующих] отделов МИД и министерства экономики и энергетики недавно были в Вашингтоне и там провели конструктивные переговоры с высокопоставленными представителями правительства США и Конгресса», — сказал он.

Представитель МИД ФРГ добавил, что позиция Берлина по отношению к санкциям известна: «мы в принципе отвергаем санкции среди союзников».

Напомним, ранее правительство Германии призвало конгресс США не вводить санкции против «Северного потока — 2». Об этом говорится в засекреченном документе, которое посольство ФРГ в США направило законодателями и которое опубликовал портал Axios.