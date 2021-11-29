Берлин, 29 ноября 2021, 15:12 — REGNUM Власти Германии отвергают санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2», заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
Представитель МИД ФРГ добавил, что позиция Берлина по отношению к санкциям известна: «мы в принципе отвергаем санкции среди союзников».
Напомним, ранее правительство Германии призвало конгресс США не вводить санкции против «Северного потока — 2». Об этом говорится в засекреченном документе, которое посольство ФРГ в США направило законодателями и которое опубликовал портал Axios.