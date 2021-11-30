Бердск, Новосибирская область, 30 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Бердске бригады скорой медицинской помощи обслуживают до 130 вызовов в сутки. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным заместителя главного врача бердской городской больницы по амбулаторно-диагностической помощи Альбины Беспаловой, в инфекционном госпитале находится 123 пациента, из них с коронавирусом 90 человек. Ежедневно в госпиталь поступает до 15 человек. Под наблюдением находятся 941человек, из них 298 детей.

При этом уровень вакцинации в Бердске остаётся низким. По данным на 29 ноября первым компонентом вакцины от коронавируса привились 43 143 человека — 62,5%. Оба компонента сделали 34 526 человек или 50% от плана.