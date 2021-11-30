Москва, 30 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Стоящие перед миром вызовы и угрозы, самая убедительная из которых — пандемия, требуют от мирового сообщества беспрецедентного объединения усилий. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 30 ноября на встрече с участниками программы «Диалог во имя будущего-2021».

Mid.ru Сергей Лавров

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По его словам, сегодняшние угрозы миру — это распространение оружия массового уничтожения, международный терроризм, наркотрафик, иные формы организованной преступности, а также проблемы климата. Это «такие очевидные стимулы», чтобы наладить действительно многостороннее партнерское взаимодействие, добавил он.

«Всё это имеет абсолютно трансграничное воздействие на человечество, нашу планету, и, конечно, требует беспрецедентного объединения усилий», — подчеркнул Лавров.

Если этого недостаточно, отметил глава российского МИД, то пандемия коронавирусной инфекции — самый убедительный, если не последний аргумент. При этом нет иного варианта, кроме совместной работы без скрытых повесток и двойных стандартов.

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