Москва, 30 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции и её осложнений в Москве скончались 97 человек. Об этом 30 ноября сообщили в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель смертности оказался самым высоким за последние дни. Так много жизней москвичей коронавирус не уносил с 21 ноября. Всего от ковида в Москве за пандемию скончались 34 202 человека, уточнили в оперативном штабе.

Победили заболевание и выздоровели ещё более 3,8 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве исследования подтвердили 2788 случаев заражения коронавирусом.