Новосибирск, 30 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 22 ноября более 126 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции первым и вторым компонентами. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в правительстве региона.

Glava.rk.gov Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что на 30 ноября прививку первым компонентом вакцины в общей сложности сделали более 1,2 млн новосибирцев, полный курс вакцинации завершили более 988 тысяч человек.

С начала прививочной кампании в Новосибирскую область поступили более 1 млн 662 тысяч комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»). Только за прошлую неделю поступило более 298 тысяч доз.