Москва, 30 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве исследования подтвердили 2788 случаев заражения коронавирусом, сообщили 30 ноября в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, в Москве снижается суточный прирост заражений. Накануне, 29 ноября, было выявлено 3434 случаев. Всего в городе с начала пандемии, приводят цифры в оперштабе, выявили 1 946 717 случаев заражения вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 32 648 и достигло с начала пандемии 9 636 881 случая.