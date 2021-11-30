Москва, 30 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Существующие вакцины против коронавируса должны уберечь от тяжёлого течения COVID-19 при заражении новым штаммом «Омикрон». Об этом директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила в эфире «Соловьев LIVE».

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«Сейчас ученые объединившись понимают, что существующие вакцины тоже уберегут от тяжелого течения, от летального исхода», — сказала Драпкина.

Как сообщало ИА REGNUM, о выявлении на юге Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529 стало известно в третьей декаде ноября. В S-белке вируса, установили учёные, произошли 32 мутации. Штамм назвали греческой буквой «омикрон».

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