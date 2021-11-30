Симферополь, 30 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 1 декабря, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

Rk.gov.ru Снегопад в Крыму

«В связи с выходом южного циклона ночью и утром 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30мм). В горах отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный 15 — 20 м/с, порывы 25 — 30 м/с, в горах 35 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели просят население соблюдать меры предосторожности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября и в ночь на 30 ноября на Крым обрушился шторм — сильный ветер, в отдельных районах сильные дожди. Пострадали шесть человек. В Ялте затонуло судно, ещё пять судов получили повреждения. Более 20 тыс. человек остались без электроэнергии. Новый удар стихии на полуострове ожидают во второй половине дня 30 ноября.