Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Посетители петербургских катков, которые откроются на Конюшенной и Манежной площадях в преддверии Нового года, должны будут предъявить QR-код, чтобы выйти на лёд. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 ноября сообщил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Борис Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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По его словам, несмотря на то, что городские катки будут на открытом воздухе, установлены санитарные правила, согласно которым на льду одновременно может находиться определённое количество людей с расчетом 8 кв. м площади катка на человека.

«Мы рассматриваем возможности и планируем введение QR-кода на наши катки на Конюшенной, Манежной площадях. Мы посмотрим более внимательно на то, как будет развиваться ситуация и примем решение ближе к открытию катков. Если у нас не будет острой необходимости, мы не будем вводить QR-коды, но если Роспотребнадзор посоветует это сделать, то введём», — пояснил чиновник.

Он также напомнил, что с 27 декабря в городе вступает в силу новое ограничение — посетить общепит и непродовольственные магазины горожане и гости города смогут только по QR-коду.

«Сегодня у нас идет активная вакцинация. Музеи, театры работают по QR-кодам, и это не вызывает особых проблем», — указал Борис Пиотровский.

Добавим, что Рождественскую ярмарку на Манежной площади можно будет посетить без QR-кода.

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