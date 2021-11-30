Москва, 30 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В России за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции 1229 жителей, сообщает 30 ноября штаб по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен — все новости»

Суточный показатель смертности вырос после нескольких дней снижения. Так, накануне умерли 1209 пациентов. При этом суммарная смертность от ковида в России, согласно информации оперативного штаба, составляет 275 193 летальных исхода.

За сутки в Москве умерли 97 человек, в Санкт-Петербурге — 69, в Подмосковье — 50.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 32 648.