Москва, 30 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Процесс регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» продолжается. Российский фонд прямых инвестиций находится в тесном сотрудничестве с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) по этому вопросу. Об этом в интервью CNBC сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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«Мы в хорошем контакте с EMA», — подчеркнул он.

Дмитриев, добавив, что данный процесс требует прохождения определенных бюрократических шагов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Однако пока этот процесс затягивается. На сегодня «Спутник V» уже зарегистрирован в 71 стране мира.

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Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что если Всемирная организация здравоохранения до конца 2021 года одобрит российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», то реакция европейского регулятора ЕМА не заставит себя долго ждать. Он также указал на то, что у большинства западных организаций нет претензий к качеству «Спутника V».