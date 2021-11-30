Сочи, Краснодарский край, 30 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Очень сильный ветер, скоростью до 35 метров в секунду, прогнозируется в отдельных районах Сочи 30 ноября, сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Forumkuban.org Сочи

«С вечера и до конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря 2021 года на территории Сочи прогнозируется очень сильный ветер. Максимальная скорость ветра в отдельных районах курорта достигнет 30−35 м/с», — говорится в сообщении.

Штормовая погода сохранится и 1 декабря — на участке Магри — Веселое прогнозируется сильное волнение моря.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне на Кубани, в частности, в Сочи, было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном ветре, дожде и угрозе смерчей.