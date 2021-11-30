Новосибирск, 30 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области в инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4110 пациентов, в том числе 59 детей. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 332 человека. На ИВЛ — 47 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 3 010 595 тестов на коронавирус.