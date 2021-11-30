Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Темп вакцинации горожан от COVID-19 в Санкт-Петербурге покажет, будут ли горожане встречать Новый год вживую или онлайн. Об этом 30 ноября сообщил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Борис Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге (архив)

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По словам вице-губернатора, только стабилизация эпидемиологической ситуации и высокие темпы вакцинации позволят городским властям провести больше офлайн-мероприятий в новогодние праздники.

«Мы надеемся, что офлайн мероприятий будет больше. Есть определенные опасения, которые вынуждают нас прорабатывать различные сценарии, но тут всё будет зависеть от темпов вакцинации и в целом от эпидситуации», — заметил Пиотровский.

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