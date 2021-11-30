Новосибирск, 30 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 30 ноября, за прошедшие сутки было выявлено 397 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 393 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались семнадцать пациентов: мужчины в возрасте 87, 63, 54, 80, 71, 61, 72, 73 и 69 лет и двое мужчин в возрасте 56 лет и женщины в возрасте 65, 78, 73, 68 лет и две женщины в возрасте 82 лет. Всего в регионе умерли 3797 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области зарегистрированы 82 732 случая заражения коронавирусом, в том числе у 8706 детей; 57 351 пациент полностью выздоровел (+115 за сутки).