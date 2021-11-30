Москва, 30 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. За истекшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 32 648. Об этом 30 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как следует из опубликованных данных, наблюдается динамика к уменьшению суточного прироста. Так, днём ранее в стране выявили 33 860 случаев заражения. Суммарный показатель подтверждённых заражений коронавирусом достиг 9 636 881.

Новые заражения зафиксированы во всех 85 субъектах страны. Больше всего их в Москве — 2788, Подмосковье — 2215, а также в Санкт-Петербурге — 2103. В первую пятёрку также входят Самарская и Воронежская области.