Краснодар, 30 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Краснодарском рае подтверждено 524 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 30 ноября в региональном оперативном штабе. Для сравнения — накануне, 29 ноября, сообщалось о 682 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре заболели 163 человека, в Тихорецком районе — 45, в Анапе — 40, в Армавире — 32, в Ейске — 29, в Сочи — 18, в Новопокровском районе — 13, в Апшеронском — 14. В Красноармейском, Тбилисском и Крымском районах по 12 новых пациентов. В Темрюкском — 11, в Туапсинском — 10», — уточнили в оперштабе.

Всего в Краснодарском крае с начала пандемии подтверждено 98 588 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 73 195 человек. Скончались 8 903 пациента с коронавирусом, в том числе за сутки в статистику смертности включены 44 человека.

На 30 ноября в тяжёлом и очень тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 102 ковид-пациента, на ЭКМО — семь человек.