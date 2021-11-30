Москва, 30 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Соединенные Штаты стали активнее и жестче пытаться заручиться поддержкой Европы в сдерживании России. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«По полученным данным, в западном дипломатическом корпусе на Украине отмечают возросшую активность США с целью заручиться поддержкой европейских союзников в сдерживании России. Причем тональность такого диалога становится все более жесткой», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения России на Украину не будет, все связанные с этим сообщения являются пропагандистской акцией Госдепартамента США.

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