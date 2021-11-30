Саратов, 30 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Саратове ведутся работы по устранению последствий непогоды, обрушившейся в ночь на 30 ноября. По данным мэрии, из-за сильного ветра и ливня в городе было зафиксировано падение нескольких ветхих деревьев.

Pixabay.com Сломанное дерево

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На улице Антонова аварийное дерево повредило трубопровод. Сотрудникам городской службы спасения пришлось распилить дерево, а затем освободить трубу теплотрассы для проведения ремонтных работ.

На улице Перспективной произошел обрыв проводов уличного освещения, а на улице Гвардейской аварийное дерево заблокировало проезжую часть.

Жителей Саратова призывают оказать содействие по выявлению аварийных деревьев и сообщить о них в горадминистрацию.

ИА REGNUM ранее сообщало, 29 ноября в Саратовской области временами порывы ветра достигали 18 м/с.

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