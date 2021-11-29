Симферополь, , 23:51 — REGNUM В Крыму шесть человек получили травмы в результате порывов штормового ветра и падения деревьев, сообщает 29 ноября пресс-служба регионального управления МЧС.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, в Ялте четыре человека пострадали от падения деревьев. Госпитализирована жительница села Чистенькое, один мужчина обратился за медпомощью в Алуште.

По данным муниципалитета Ялты, в городе пострадали 16-летний подросток, 67-летний и 33-летний мужчины, а также 67-летняя женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за шторма несколько районов Крыма остаются без электроснабжения, упавшими деревьями заблокированы некоторые дороги.

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