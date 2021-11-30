Минск, 30 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Иракская авиакомпания Iraqi Airways отменила запланированный на 30 ноября вывозной рейс для находящихся в Белоруссии своих граждан.

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«Сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways из Минска в Эрбиль отменён», — сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Как сообщало ИА REGNUM, из Минска в Эрбиль в ночь на 27 ноября вылетел третий самолёт авиакомпании Iraqi Airways с иракскими мигрантами на борту.

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