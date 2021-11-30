Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. На обработку региональных дорог Ленинградской области в период сильного снегопада, который начался вечером 29 ноября и продолжается 30 ноября, уже использовано почти 120 тонн чистой соли. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе областного комитета по дорожному хозяйству (КДХ).

Lenobl.ru Уборка дорог от снега

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Так, за первый день затяжного снегопада дорожники Ленинградской области вычистили 13 тыс. километров региональных трасс и обочин. В общей сложности на обработку дорог использовано почти 120 тонн чистой соли. Ночью на очистке магистралей работало свыше 300 единиц спецтехники и 700 рабочих.

«Работа по очистке дорог не прекращается, для водителей открыта «горячая» линия — 8 (812) 251-42-84 , — указали в КДХ. — «Ленавтодор» просит водителей бытьвнимательными, пропускать спецтехнику и машины экстренных служб».

Согласно прогнозу, начиная со второй половины дня 30 ноября снегопады продолжатся. Высота свежевыпавшего снега составит до 10 сантиметров, порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне −3…−6 градусов, местами возможна метель.

«На трассах с интенсивным движением уже больше суток выставлены патрульные машины. За состоянием проезжей части круглосуточно следят 29 метеостанций. Помимо «горячей» линии заявки от жителей принимаются в официальном инстаграмм-аккаунте дорожного комитета области — @dorogi_lo», — добавили в ведомстве.