Москва, 30 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день существует единственный способ защиты от нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

NIAID Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

«Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от штамма «Дельта» работает на 60−70% больных, а с «Омикроном», возможно, будет работать на 20−30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация», — подчеркнул доктор.

Мясников напомнил, что любой возникающий впоследствии новый вариант COVID-19 будет заразнее предыдущего, что является нормой для эволюции вируса. Поэтому, по его словам, вероятно, потребуется коррекция вакцин.

«Эти работы сейчас ведутся. В том числе и по созданию назальной вакцины. В западных странах сейчас это стандарт: назальная вакцина вместе с прививкой», — пояснил Мясников.

Читайте также: Мясников призвал уже сейчас готовиться к волне заражений «Омикроном»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения оценила риск, связанный с появлением нового штамма «Омикрон», как «очень высокий», объяснив его способностью вируса избегать воздействия иммунитета и повышенной заразностью. Вместе с тем, подчеркнули в организации, полученные данные и оценки содержат высокую долю неопределённости и требуют большего сбора информации.

Добавим, что первые возможные случаи заражения новой разновидностью SARS-CoV-2, выявленной в ЮАР, уже зарегистрированы, в частности, в Германии, Австралии, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Франции, Швеции.