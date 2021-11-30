Москва, 30 ноября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Во вторник, 30 ноября, в столице России во второй половине дня ожидается резкое похолодание до отрицательных значений температуры воздуха. Об этом 30 ноября рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дождь со снегом

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«Погоду в столице будет определять активный циклон, названный нашими немецкими коллегами «Бенедикт», и связанный с этим циклоном холодный атмосферный фронт. Погода будет облачной, пройдут дожди, переходящие во второй половине дня в мокрый снег. Ближе к вечеру образуется гололедица», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что днем температура воздуха в Москве будет составлять +6… +8 °C, а к вечеру понизится до −1… −3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 30 ноября был обновлен в столице России.