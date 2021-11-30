В Петербурге за ночь выпало до 15 см снега
Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за время снегопада, который начался вечером 29 ноября и не закончился до сих пор, выпало до 15 см снега. Об этом 30 ноября ИА REGNUM сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что весь последний день осени в Петербурге и Ленинградской области будет идти снег. Так, по данным на 09:00 мск, в Петербурге выпало от 10 до 15 см снега, в Кронштадте — 8 см снега.
«В поселке Воейково Колтушского района Ленинградской области до 18 см», — добавил собеседник агентства.
Отметим, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 ноября в Петербурге и Ленобласти ожидается облачная погода. Снег будет идти весь день. Также днем будет дуть северный, северо-западный умеренный, ветер. Температура воздуха днём −2…−4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.