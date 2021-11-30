Симферополь, 30 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение на территории Республики Крым продолжает действовать — ухудшение погоды прогнозируется во второй половине дня 30 ноября. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Ncdc.noaa.gov Ураган

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»На данный момент ситуация стабилизировалась, однако штормовое предупреждение продолжает действовать. По данным МЧС, во второй половине дня погода ухудшится. Ожидаются сильные порывы ветра, дожди и снег. Прошу всех соблюдать осторожность, беречь себя и близких», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что работа по устранению последствий урагана в регионе продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный шторм обрушился на Крымский полуостров 29−30 ноября. По данным МЧС, пострадали пять человек, получили повреждения шесть судов, упали десятки деревьев.