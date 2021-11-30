Донецк, 30 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Силовики Украины за последние сутки один раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 30 ноября рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 21 единицу.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие и что был обстрелян населенный пункт Александровка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).