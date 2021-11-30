Симферополь, 30 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Крыму в результате урагана 29−30 ноября зафиксировано падение 65 деревьев, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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Больше всего упавших деревьев — 25 случаев — в Симферополе, 17 деревьев упало в Ялте, шесть — в Джанкое, по пять в Алуште и Кировском районе, три в Армянске, два в Феодосии, по одному случаю зафиксировано в Судаке и Саках.

В результате урагана повреждения получил 21 автомобиль, также повреждена конструкция кровли у десяти зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный шторм обрушился на Крым 29−30 ноября, известно о пяти пострадавших. Более 12 тыс. человек остаются без света.