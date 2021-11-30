Москва, 30 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. К массовой вакцинации граждан от коронавируса положительно относятся 55% жителей России (среди жителей Москвы — 63%, среди жителей Санкт-Петербурга — 64%), отрицательно — 32%, безразлично — 9%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Pediatriya.info Прививка

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Обязательную вакцинацию работающих в сфере услуг в ряде регионов России одобряют 54%, относятся скорее отрицательно 33%, безразлично — 9%. Согласны с тем, вакцинированные умирают от коронавируса намного реже, чем непривитые, 61% опрошенных, не согласны 25%.

Сделают прививку, если у них появится желание, 66% граждан. Не хотят прививаться 4%, думают об этом 9%. Уже вакцинировались 37% опрошенных. Большинство (65%) согласны, что даже если сделать прививку, можно заразиться COVID-19, но привитые переносят болезнь намного легче. 27% с этим не согласны.

Опрос по телефону проведен 14 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинацию от коронавирусной инфекции в России ежедневно проходят в среднем более 500 тысяч человек.

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