Ясиноватая, ДНР, 30 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Донбассе сегодня, 30 ноября, вновь звучит артиллерийская канонада. О нарушении военными силами Украины Минских соглашений сообщает телеграм-канал «Донбасс решает» со ссылкой на мэра города Ясиноватая Дмитрия Шевченко.

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Он, в частности, отметил, что на улице Ватутина (она находится близ железнодорожного вокзала) уже не найти ни одного дома, который не был бы поврежден в результате обстрелов.

«Сегодня вы свидетели того, что у нас происходит, при том, что расстояние от этих домов до линии разграничения не превышает одного километра», — пояснил глава администрации города после того, как пальба прекратилась.

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«Если вы посмотрите на фасады домов, на кровли — они все побиты», — отмечает Дмитрий Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением осени Украина стала чуть ни не ежедневно вести стрельбу, несмотря на то, что орудия крупного калибра запрещены по условиям Минских соглашений.

25 ноября артиллерия обстреляла школу в селе Красный Партизан. Несколько осколков снарядов попали в здание учебного заведения. Помимо этого, украинский беспилотник сбросил три взрывных устройства на центр Ясиноватой.

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В ЛНР за минувшие сутки, 29 ноября 2021 года, со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

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