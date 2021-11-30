Симферополь, 30 ноября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Погодные условия в Крыму стабилизировались по данным на утро 30 ноября, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Ялты

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29−30 ноября сильные дожди, до 1 мм осадков, прошли в Ялте и Алуште. Максимальные порывы ветра зафиксированы в Алуште — до 33 м/с, Ялте — до 32 м/с, Симферополе до — 26 м/с, Евпатории и Бахчисарайском районе — до 20 м/с.

«В настоящее время ситуация по погодным условиям стабилизировалась, сил и средств для ликвидации последствий комплекса опасных метеоявлений достаточно», — уточнили в МЧС по Республике Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода обрушилась на полуостров во второй половине дня 29 ноября и бушевала до утра. В результате падения деревьев пострадали пять человек, десятки тысяч остались без света.