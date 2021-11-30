Симферополь, 30 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Пять человек получили травмы в результате падения деревьев и веток при прохождении грозового фронта в Крыму 29−30 ноября. Об этом утром 30 ноября сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

«В результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, из которых четыре человека госпитализировано», — уточнили в МЧС.

В Ялте с травмами из-за падения дерева госпитализированы девочка 16 лет, мужчина и женщина 67 лет, сообщила утром 30 ноября мэр Ялты Янина Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29−30 ноября на территорию Крыма обрушился мощный шторм — десятки тысяч человек остались без электроснабжения, было приостановлено судоходство в Керченском проливе. В Ялте повреждения получили шесть судов, в том числе несколько теплоходов.