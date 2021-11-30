Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. С января 2022 года пожилым жителям Петербурга могут начать платить за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник в городском комитете по социальной политике.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилые люди в защитных масках

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Предложения о выплатах пожилым жителям, на которые также смогут рассчитывать официально переболевшие COVID-19 или получившие постоянный медотвод от прививки, направлены в Смольный, и решение по ним ожидается в период до 20 декабря.

Предполагается, что денежные выплаты пожилые петербуржцы будут получать автоматически, без дополнительных заявлений и оформлений.

Напомним, по данным на 26 ноября в Петербурге было привито более 2 млн 524 тысяч человек. В том числе, 661 тысяча жителей старше 60 лет.