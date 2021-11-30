Ижевск, 30 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались десять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Скончались шесть женщин в возрасте от 35 до 92 лет и четверо мужчин в возрасте от 61 года до 80 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3241 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 ноября в Удмуртии выявили 240 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 291 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 75 060 случаев. Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 8601 житель.

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