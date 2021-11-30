Казань, 30 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Казани посетитель торгового центра «Удача» ранил ножом охранника за просьбу предъявить QR-код. Информация об этом появилась в соцсетях и мессенждерах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Инцидент произошел в понедельник, 29 ноября. Правоохранительные органы подтвердили факт нападения.

«В 15:53 сработала тревожная кнопка, [посетитель ТЦ «Удача» на улице Кулахметова] ранил охранника в руку. Экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина 1973 года рождения», — цитирует источника ТАСС.

Нападавшего доставили в отдел полиции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. В управлении МВД по Казани сообщили, что по данному факту проводится проверка.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии посещение театров, кинотеатров, цирков, торговых центров, кафе и ресторанов разрешено только по QR-кодам. С 22 ноября их просят предъявить в общественном транспорте.

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