18 ноября 2021 | Время чтения 7 мин

Жители Татарии подали исковые заявления в Верховный суд республики, так как недовольны введением QR-кодов и считают, что нарушаются их права. В соцсетях развернулась бурная дискуссия на эту тему.

Наталья Павлова, , 22:29 — REGNUM Верховный суд Татарии 16 ноября рассмотрел первые иски от жителей об отмене QR-кодов. По результатам первого заседания шесть исковых заявлений от 39 человек объединили в одно производство. Дело ведёт председатель административной коллегии Верховного суда РТ, заместитель председателя Верховного суда Эдуард Каминский. Следующее заседание назначено на 7 декабря. Дело отнесли к категории об оспаривании нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, сообщает пресс-служба суда.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По мнению истцов, требование QR-кодов противоречит Конституции РФ, Конституции РТ, федеральному закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Решение региональных властей фактически принуждает к вакцинации, без прохождения которой люди будут лишены возможности свободного передвижения. Заявители требуют признать постановление кабмина РТ недействующим.

В Татарии в связи со сложной эпидемической ситуацией с 11 октября введена система QR-кодов. Теперь без него не допускают в организации общепита, фитнес-центры, торговые центры и крупные магазина. Для непривитых жителей старше 65 лет действует режим самоизоляции. Соответствующие ограничения были введены постановлением, которое 7 октября подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. В дальнейшем оно утратило силу и было подписано новое постановление, согласно которому расширили принятые ранее ограничения. С 15 ноября QR-коды необходимо предъявить при посещении театров, кинотеатров, цирков, а с 22 ноября и в общественном транспорте.

Анатолий Песошин Tatarstan.ru

Один из региональных телеканалов побывал в суде и узнал мнение истцов по поводу инициативы республиканских властей по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

«Я не против прививок и не антиваксер, я даже за! Но я за соблюдение закона», — ответила журналисту телеканала «Татарстан-24» истец Елена Изотова.

«Я первый компонент сделал прививки. В конце ноября я делал второй компонент, но я принципиально не буду ходить в эти торговые центры, в эти кафе, потому что я не собираюсь никому показывать этот QR-код. Это мои личные данные, это моё решение», — ответил истец Евгений Хабибуллин.

Истцы хотели вызвать на заседание суда главного санитарного врача Татарии Марину Патяшину, однако ходатайство отклонили.

Среди жителей Казани и работников общественного транспорта провели опрос по поводу предстоящих требований о проверке QR-кодов. Сами кондукторы в страхе от предстоящих скандалов с пассажирами и неудобств во время обилечивания. Видеоролик с их ответами появился в Youtube.

Пользователи соцсетей горячо поддерживают не побоявшихся пойти против власти казанцев-активистов. Отклики с поддержкой поступают со всей страны.

«Татарстан молодцы, всегда первые борются», — написала Алена С.

«Давно пора, надо подать в международный конституционный суд за принудительное вмешательство в здоровье человека», — поддержал Андрей П.

«Молодцы Татарстан, так держать, фашизм не пройдёт», — считает Anisa D.

«Горжусь этими людьми!» — заявил «Дик Рик».

«39 героев!» — добавил Роман С.

«Поддерживаю, Татарстан! Молодцы! Надо и в других городах так же сопротивляться этому коронабесию. Хватит прикидываться блаженными и думать, что власти делают это для нашего здоровья. Вирус QR-кода не боится», — поделилась мнением Татьяна М.

Здание Верховного суда Татарии Engelberthumperdink

«То, что среди протестующих против QR-кодов много людей привитых, — очень хорошо», — отметил Алексей С.

«Татарстан, топите до конца! Мы с вами!» — заверил Dmitriy K.

«Какой дружный и единый народ! Горжусь Вами. Вместе мы сила! Наконец-то и кондукторы стали понимать, что они не обязаны выполнять противоправные действия, которые навязывают им руководители», — считает Валентина Ц.

«Очень умный ход! Привитые против куриных кодов», — написала Ева А.

«Казань — это город для теста. Вначале опробуют в Казани, а потом в остальных городах, если приживется. Держитесь, Казань», — констатировал Сергей Б.

«Казань, живи, мы с тобой!» — просит Лилия К.

«Хабаровск с вами», — написала Натали.

«Молодцы, Казань! Пенсионерка из Калининграда, мы с вами», — подписала реплику Марина Ш.

«Почему-то никто не заостряет внимание ещё на одной проблеме. То, что сейчас происходит, — это объективная реальность для наших детей. Они ещё не способны критически мыслить и другой, свободной жизни не видели. Ещё несколько лет подобного безумия, и мы потеряем поколение. Это будут добровольные рабы!» — отреагировала Ирина И.

С каждым часов поддержка в адрес жителей Татарии растёт. Нашлись и те, кто считает, что эта шумиха ни к чему не приведёт.

«Татарстан, раньше надо было думать, когда у вас прошли учения ВОЗ! Вы сидели дома вместо того, чтобы встать живой цепью, а теперь получите по полной», — заявила Людмила И.

«Я привита, но против сегрегации по кодам и навязывания вакцинации. Современная власть совершенно не умеет коммуницировать с населением. Только силовые методы, как бандиты», — пишет пользователь под ником «Баба Яга».

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не отменят, очень жаль. Когда у нас для народа что-то делали? Больше всего бесит, что не у всех же машины имеются. Что же теперь делать, как детей сопровождать до школы, в кружки одних не отпустишь. Полиция их не защищает. Они исключительно заняты проверкой куар-кодов, на преступников им наплевать», — скептично ответила Марьям Н.

По мнению Веры Б, «суд проиграют, однозначно. У нас сейчас везде полное беззаконие».

Лилия З. просто повергла в шок своей репликой: «Сегодня была у одних знакомых пенсионеров, так к ним вообще приехала скорая и сделали прививку без их согласия. Сказали, что это обязательно. Бедные, и они ничего не могли сделать, и некому за них заступиться».

«Занимаем места в партере, будет весело. Вот уж адвокаты рады! Такая халтурка подвернулась», — заявил Ринат С.

«Верховный суд — это всего лишь начало. Надо идти дальше, в кассационный суд», — добавила Наталья Т.

«Я считаю, что не надо спорить и ругаться. Каждый сам должен решить, делать или нет, это есть в законе», — пишет Людмила Ж.

«Что, и Путин им не указ?! Гарант же сказал, что он против обязательной вакцинации», — вторит ей Анна И.

«Истцов отправят на психиатрическую экспертизу, признают их душевнобольными и поместят на принудительное лечение в дурдом. Такой уж у нас суд», — считает Александр Д.

Со слов Ислимии Г. «суды никогда не пойдут против власти».

«Судьи себе не враги, наверняка нужная установка уже получена», — добавила Ольга М.

Тем временем власти Татарии решили ужесточить антиковидные ограничения. В постановление «О мерах по предотвращению распространения в республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» 17 ноября внесены очередные изменения. Помимо обязательных QR-кодов для поездки в общественном транспорте, приостановки действия транспортных карт для непривитых и не переболевших коронавирусом жителей старше 60 лет, предъявить заветный код потребуют при продаже билетов на автовокзалах и автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных).

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Ежедневно свои гневные комментарии в надежде быть услышанными оставляют жители республики на личных страницах в соцсетях главы Татарии Рустама Минниханова. Только воз и ныне там. Локомотив под названием «QR-код» готов проехать по многочисленной армии противников вакцинации. Жители объединяются в сообщества в поиске путей обхода «добровольной прививки». Казанцы предлагают свою помощь в поездке до работы или в близлежащие населенные пункты, создав для этого сообщества в соцсетях.

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