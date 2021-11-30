Лондон, 30 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Служба внешней разведки Великобритании (МИ-6) должна стать более открытой к сотрудничеству с технологическими компаниями, чтобы успешно противостоять угрозам со стороны России и Китая. Об этом заявил глава разведслужбы Ричард Мур.

Gov.uk Ричард Мур

«Наши противники вкладывают деньги и усилия в освоение искусственного интеллекта, квантовых вычислений и синтетической биологии, потому что они знают, что владение этими технологиями даст им преимущество», — цитирует его словам The Guardian.

Как отмечает издание, ожидается, что глава МИ-6 признает, что ведомство не способно самостоятельно разработать инструменты, необходимые для отражения гибридных угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что Россия представляет для Лондона «критическую угрозу».

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