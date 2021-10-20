Вашингтон, , 07:11 — REGNUM «Критическую угрозу» для Великобритании представляет Россия, заявил начальник штаба обороны страны Николас Картер 19 октября на конференции в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, мир превращается из однополярного в многополярный, который знаменует собой эпоху постоянной конкуренции. Он также отметил, что соперником Запада в этом противостоянии является не только Россия, но и Китай, являющийся «хроническим системным вызовом».

Кроме того, Картер подчеркнул, что противники Британии стали заниматься не только созданием новых видов вооружения, но и все чаще прибегают к дезинформации и применению прокси-формирования. Он добавил, что Лондон начал проводить «курс на сдерживание» в ответ на разработку Россией новых подводных лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля глава внешней разведки Великобритании Ричард Мур заявил, что РФ является «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане страной, но представляет одну из основных проблем для королевства.

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