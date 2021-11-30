Москва, 30 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Москве в течение дня похолодает до отрицательных температур, сообщает 30 ноября центр погоды «Фобос».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве

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Синоптики рассказали, что в столице продолжатся ливни, которые с понижением температуры перейдут в мокрый снег, а после в заряды снега. На дорогах образуется гололедица. При этом скорость ветра будет достигать штормовых значений.

Днём в столице и Подмосковье воздух прогреется до восьми градусов выше нуля, однако затем наступит похолодание. Столбики термометров на юге Московского региона могут опуститься до минус пяти градусов. Порывы ветра будут достигать 22 м/с.

Также в столице зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление, которое немного повысится в течение дня.